В Москве и Подмосковье замедлился рост цен

Годовая инфляция в Москве снизилась до 9,54% в октябре после 9,67% в сентябре. Общили этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу.

«При этом снижение инфляции отмечается второй месяц подряд. В Центральном федеральном округе и по России в целом годовая инфляция также уменьшилась и составила 9,06% и 8,54% соответственно. Снижение инфляции в Московском регионе было вызвано преимущественно ростом предложения на отдельных рынках услуг. Годовой рост цен на продукты в Москве и Московской области несколько ускорился. Заметнее всего росли цены на сливочное масло, молоко, а также кисломолочные продукты», — отметили в пресс-службе.

При этом годовой рост цен на услуги в столице и в Подмосковье замедлился. В ЦБ отметили, что для всего Московского региона характерны меньшие, чем в прошлом месяце, годовые темпы прироста стоимости авиабилетов экономкласса. А туроператоры расширили предложение пакетных туров в Турцию в осенне-зимний период, поэтому стоимость такого отдыха в годовом выражении в Москве росла медленнее, чем в прошлом месяце.

В ЦБ уточнили, что в Московской области среди сдерживающих факторов инфляции было замедление годового роста стоимости абонентской платы за сотовую связь. Причиной стал эффект высокой базы прошлого года: в октябре 2023 года компании, оказывающие услуги связи, активнее, чем в этом году, переносили в цены возросшие издержки на оплату труда, модернизацию и расширение сети, обслуживание оборудования, сказали в пресс-службе.

По данным ЦБ, в целом по России годовая инфляция сократилась до 8,54% (в сентябре – 8,63%). Однако устойчивые показатели инфляции, наоборот, возросли. Это свидетельство того, что внутренний потребительский спрос продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. По мнению Банка России, требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, чтобы обеспечить более сдержанный рост спроса и создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году. По прогнозу Банка России, инфляция снизится до 4,5-5% в 2025 году, до 4% – в 2026 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее Росстат сообщил об очередном подорожании сливочного масла.