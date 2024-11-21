Газпромбанк продолжит развивать объекты инфраструктуры Омской области

Омская область занимает уникальное положение между Европой, Дальним Востоком и Азией. Об этом на деловом завтраке «Развитие транспортного каркаса Омской области», организованном Газпромбанком и правительством региона в рамках международного форума и выставки «Транспорт России», рассказал первый вице-президент банка Павел Бруссер.

На мероприятии участники обсудили актуальные проблемы и аспекты реализации крупномасштабных инвестиционных инициатив, связанных с инфраструктурным развитием региона.

«Омск – это сочетание речной артерии и автомобильных дорог, город находится на протяжении дороги Европа-Западный Китай, в сторону Дальнего Востока между Тюменью и Новосибирском. Трасса «Северный обход города Омска» позволит региону уверенно развиваться», — отметил Бруссер.

Магистраль протяженностью 62,6 км построят в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы в Омской области». Проект структурирован на принципах концессии. Северный обход соединит федеральные трассы Р-402 «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск» и Р-254 «Иртыш». Новый объект будет включать в себя многочисленные дорожные развязки, мостовые переходы и путепроводы. Когда трасса будет запущена, путь из Тюмени в Новосибирск станет короче на 20 км. Стоимость Северного обхода составит 63,2 млрд рублей.

Представитель банка подчеркнул, что регион строит важные инфраструктурные объекты и уверенно идет вперед, а команда фининститута помогает найти ответы на непростые вопросы. По его словам, общая стоимость проектов Газпромбанка в сфере транспорта по всей стране превышает 700 млрд рублей.

При этом Бруссер уточнил, что общий объем средств ГЧП-проектов с участием Газпромбанка и инфраструктурного холдинга ООО «ГПБ-ИХ» (входит в периметр Группы ГПБ), которые реализуют стратегию инфраструктурного «Мегаигрока», включая инвестиционные инициативы в стадии проработки, составляет 4,2 трлн рублей.

«Мы готовы применять ведущие практики и адаптировать свои предложения под специфику региона, чтобы в интересах местной экономики и для комфорта омичей здесь появлялись новые знаковые объекты инфраструктуры», — добавил спикер от банка.

В свою очередь, губернатор Омской области Виталий Хоценко обратил внимание на рост объемов грузоперевозок автомобильным транспортом. По его мнению, строительство «Северного обхода города Омска» в значительной мере раскроет логистический потенциал региона.

«Проект будет реализован благодаря поддержке правительства России и нашего партнера – Газпромбанка. Эта трасса может стать продолжением транспортного коридора М-12 Москва – Казань путем расширения автомагистрали до Владивостока с выходами на Китай и Монголию», — отметил глава субъекта РФ.