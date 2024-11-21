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В Wildberries рассказали, как пресекают регистрацию злоумышленников на площадке

Wildberries внедрила новые инструменты защиты личных кабинетов продавцов

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Shutterstock

За последний квартал на торговой площадке Wildberries не подтверждено ни одного взлома личных кабинетов селлеров, также в 3 раза сократилось число мошеннических регистраций продавцов. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

В компании пояснили, что достичь таких результатов удалось благодаря внедрению новой системы многофакторных проверок на основе искусственного интеллекта.

Технология помогает выявить злоумышленников до регистрации на площадке или пресечь попытки входа в личный кабинет. Если система фиксирует подозрительный сигнал, доступ к аккаунту и площадке будет ограничен. В исключительных случаях, если вход все-таки произошел, системы антифрода остановят действия, которые успел инициировать мошенник, и заблокируют возможность совершать новые.

Используемые системы оценки подозрительных действий построены на базе моделей искусственного интеллекта с применением технологии цифрового отпечатка.

По словам руководителя информационной безопасности Wildberries Андрея Иванова, несмотря на все принятые меры, одной из угроз безопасности остается социальная инженерия — когда пользователи добровольно передают свои аутентификационные данные мошенникам.

Чтобы минимизировать число таких случаев, команда безопасности Wildberries разработала концепцию киберосознанности.

«Киберосознанность — культура, в которой каждый понимает свою ответственность и предпринимает необходимые действия для защиты данных и денег. Мы занимаемся системной просветительской работой по теме информационной безопасности среди сотрудников, покупателей, партнеров и продавцов», — рассказал Андрей Иванов.

Он добавил, что этот подход уже приносит ощутимые плоды — количество успешного фрода на площадке с использованием социальной инженерии за последние полгода сократилось более чем на 80%.

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