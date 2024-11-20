В США оценили ущерб ЕС из-за вводимых Трампом пошлин

Пошлины, которые собирается ввести избранный президент США Дональд Трамп, могут нанести серьезный удар по экономике европейских стран. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Европейским столицам грозит возможность торговой войны, разжигаемой администрацией Трампа», — отметили в публикации.

Журналисты издания напомнили, что Евросоюз, для которого Соединенные Штаты являются крупнейшим экспортным рынком, может войти в число тех, кто больше всего пострадает. В публикации назвали меры, предложенные Трампом, «протекционистскими». В статье обратили внимание, что во время своего первого срока Трамп «наложил внушительные пошлины на сталь и алюминий». Но на этот раз, он «может зайти гораздо дальше».

В частности, избранный президент США угрожал наложить пошлины в 60% на все китайские товары и в 10-20% — на импорт из других стран.

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