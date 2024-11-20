Альфа-Банк и билайн усовершенствовали совместный сервис для создания сайтов

Альфа-Банк и билайн внедрили в свой совместный сервис «One Бизнес» для генерации сайтов функции искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Теперь в сервисе появилась опция переноса сайтов с других платформ на новый лендинг. Например, пользователи могут создать сайт на основании сообщества с товарами в ВКонтакте.

При помощи сервиса сайт создается в едином стиле и концепции без участия дизайнеров. Логика и структура сайта зависит от сервиса, потребностей и возможностей.

Еще одним преимуществом в банке назвали возможность автоматически импортировать карточки товаров с маркетплейсов и не переносить контент вручную.

Директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин отметил, что для многих предпринимателей создание сайта кажется сложным и долгим процессом.

«Использование ИИ позволит предпринимателям быстрее генерировать новые лендинги и запускать уникальные решения. «One Бизнес» поможет за несколько минут создать полноценный удобный сайт и сразу продавать товары. Наибольшую заинтересованность в сервисе мы видим среди селлеров в eCom сегменте», — рассказал он.

Чтобы воспользоваться сервисом, предпринимателю надо зарегистрироваться на сайте «One Business». После этого появляется возможность изменить сайт, добавить товары, подключить корзину и добавить необходимые банковские сервисы: эквайринг, расчетный счет. Также можно зарегистрировать бизнес.

Кроме того, пользователям доступны различные инструменты продвижения — от базовых форматов интернет-маркетинга до больших экранов в наружной рекламе.