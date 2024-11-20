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В Москве стартовала научно-техническая конференция молодых специалистов «Роснефти»

Молодые специалисты из 70 предприятий «Роснефти» обменяются опытом в Москве

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Пресс-служба «Роснефти»

В Москве открылась 19-я Межрегиональная научно-техническая конференция молодых специалистов «Роснефти», на которой собрались 430 специалистов из 70 дочерних предприятий компании. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».

В конференции принимают участие победители региональных и кустовых конференций 2024 года, а также студенты вузов-партнеров компании: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Тюменского индустриального и других.

Заседания конференции проходят на площадке РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в 19 профильных секциях по всем основным бизнес-процессам «Роснефти».

Также на конференции пройдет конкурс проектов молодых специалистов. Жюри определит из них те, внедрение которых будет способствовать повышению эффективности бизнеса.

Победители и призеры конференции, а также научные руководители, получат памятные награды и денежные премии от «Роснефти».

В компании отметили, что представляемые проекты имеют большое практическое значение для производственно-хозяйственной деятельности.

В 2023 году «Роснефть» внедрила более 30 проектов молодых специалистов. Ожидается, что предлагаемые инновации принесут компании около 900 млн рублей.

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