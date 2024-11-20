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Газпромбанк и «Сибур» обсудили экономику замкнутого цикла

В Газпромбанке назвали экономику замкнутого цикла важным инструментом декарбонизации

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Экономика замкнутого цикла является одним из ключевых инструментов декарбонизации, на долю которого приходится до 50% потенциала снижения выбросов парниковых газов. Об этом на партнерской сессии Газпромбанка и «Сибура» в рамках 29-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, обсудили экономику замкнутого цикла и ее роль в декарбонизации, рассказала первый вице-президент банка Екатерина Салугина-Сороковая.

По ее словам, несмотря на рост числа государств и компаний, которые ставят амбициозные цели по переходу к экономике замкнутого цикла, доля ресурсов, возвращающихся в цикл обратно за последние 5 лет сокращается.

«Современные инновационные решения призваны сэкономить ресурсы и увеличить срок эксплуатации продукции – такие проекты по снижению декарбонизации экономики Газпромбанк поддерживает и последовательно развивает», — добавила Салугина-Сороковая.

В ходе сессии сообщили, что мировая экономика каждый год образует порядка 35 млрд тонн отходов потребления. При этом только до 10% из общего числа возвращается обратно в жизненный цикл.

Как подчеркнул директор по устойчивому развитию «Сибура» Максим Ремчуков, экономика замкнутого цикла не первый год становится одной из магистральных тем СОР. К сопутствующим ее внедрению эффектам он отнес снижение выбросов парниковых газов, а также осознанный образ жизни и в целом более здоровую планету.

«Экспертные дискуссии по этой теме позволяют обменяться лучшими практиками и определить зоны роста для всех участников цепочки, что способствует развитию эффективной системы управления отходами», — добавил он.

Также на мероприятии отметили вклад шеринговой экономики в развитие инструментов экономики замкнутого цикла. Отмечается, что такая экономика требует зрелого регулирования, а также высокого уровня осознанности общества.

По мнению участников сессии, внедрение принципов экономики замкнутого цикла является необходимой составляющей в реализации ряда ЦУР ООН и постепенно становится одной из центральных тем Конференции сторон к рамочной конвенции ООН по изменению климата.

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