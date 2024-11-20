Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СберСеллере назвали внимание покупателей к брендам главной опорой для бизнеса

СберСеллер будет отслеживать внимание покупателей по новым методикам

close
Пресс-служба ЦРБК

Внимание покупателей к брендам — это жизненно необходимый ресурс для развития любого бизнеса. Он ограничен, но восполняется каждый новый день. Такое мнение в ходе собственной сессии СберСеллера, состоявшейся в рамках восьмого Национального рекламного форума, высказала директор по стратегии сейлз-хауса Евгения Лысенко.
Она отметила, что бренды постоянно ведут борьбу за этот ресурс.

«Чтобы переключать потребителя именно на нашу коммуникацию, надо обращать на себя внимание с помощью селективного фокуса. Например, есть феномен Баадера-Майнхофа. Его суть в том, что когда человек недавно чем-то интересовался, в течение нескольких дней его внимание непроизвольно фокусируется на каждом триггере этой точки интереса», — пояснила директор по стратегии СберСеллера.

Евгения Лысенко добавила, что команда СберСеллера изучает эти когнитивные особенности и «с помощью больших данных об аудиторных сегментах и точного таргетинга может с этим работать».

Также она сообщила, что в 2025 году СберСеллер откроет Лабораторию изучения внимания покупателей.

По ее словам, сейлз-хаус с помощью инструментов eye-трекинга в специально отобранных фокус-группах хочет отследить, как распределяется внимание аудитории в зависимости от типов ресурсов, форматов, настроек размещения и прочих переменных.

Принявший участие в сессии главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров назвал новости одной из главных точек фокусировки внимания потребителей.

Тодоров считает, что у человека в информационном обществе вырабатываются устойчивые паттерны поведения, которые могут эволюционировать в условные инстинкты.

«Мы в «Ленте.ру» работаем с эмоциональным спектром читателя. Делаем контент с точки зрения подачи и визуала так, чтобы пользователь получил ту эмоцию, на которую рассчитывал, и раз за разом закрепляем этот паттерн. У каждой публикации у нас сайте есть эмодзи-бар с возможностью оценки. Мы анализируем результаты и сопоставляем с другими аудиторными метриками. Редакция уже научилась заранее предсказывать, какую эмоцию испытает читатель», — рассказал главред издания.

Он уточнил, что все эти знания по созданию журналистского контента применяются в создании нативной рекламы и спецпроектов для брендов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами