В СберСеллере назвали внимание покупателей к брендам главной опорой для бизнеса

Внимание покупателей к брендам — это жизненно необходимый ресурс для развития любого бизнеса. Он ограничен, но восполняется каждый новый день. Такое мнение в ходе собственной сессии СберСеллера, состоявшейся в рамках восьмого Национального рекламного форума, высказала директор по стратегии сейлз-хауса Евгения Лысенко.

Она отметила, что бренды постоянно ведут борьбу за этот ресурс.

«Чтобы переключать потребителя именно на нашу коммуникацию, надо обращать на себя внимание с помощью селективного фокуса. Например, есть феномен Баадера-Майнхофа. Его суть в том, что когда человек недавно чем-то интересовался, в течение нескольких дней его внимание непроизвольно фокусируется на каждом триггере этой точки интереса», — пояснила директор по стратегии СберСеллера.

Евгения Лысенко добавила, что команда СберСеллера изучает эти когнитивные особенности и «с помощью больших данных об аудиторных сегментах и точного таргетинга может с этим работать».

Также она сообщила, что в 2025 году СберСеллер откроет Лабораторию изучения внимания покупателей.

По ее словам, сейлз-хаус с помощью инструментов eye-трекинга в специально отобранных фокус-группах хочет отследить, как распределяется внимание аудитории в зависимости от типов ресурсов, форматов, настроек размещения и прочих переменных.

Принявший участие в сессии главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров назвал новости одной из главных точек фокусировки внимания потребителей.

Тодоров считает, что у человека в информационном обществе вырабатываются устойчивые паттерны поведения, которые могут эволюционировать в условные инстинкты.

«Мы в «Ленте.ру» работаем с эмоциональным спектром читателя. Делаем контент с точки зрения подачи и визуала так, чтобы пользователь получил ту эмоцию, на которую рассчитывал, и раз за разом закрепляем этот паттерн. У каждой публикации у нас сайте есть эмодзи-бар с возможностью оценки. Мы анализируем результаты и сопоставляем с другими аудиторными метриками. Редакция уже научилась заранее предсказывать, какую эмоцию испытает читатель», — рассказал главред издания.

Он уточнил, что все эти знания по созданию журналистского контента применяются в создании нативной рекламы и спецпроектов для брендов.