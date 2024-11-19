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РБК назвал ВТБ одним из лучших работодателей России

ВТБ был признан одним из лучших работодателей России

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Shutterstock/shisu_ka

ВТБ вошел в первую группу компаний-лидеров рейтинга российских работодателей по версии РБК. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что 206 российских компаний из разных секторов экономики приняли участие в исследовании, по итогам которого были распределены по четырем группам. ВТБ попал в группу компаний с наивысшим результатом, так как продемонстрировал высокие показатели по всем критериям.

Руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент банка ВТБ Глеб Ермаков рассказал, что в этом году ВТБ принял участие в рейтинге работодателей РБК в первый раз и сразу попал в число компаний с наиболее сильным брендом работодателя.

«Высокая оценка экспертного жюри рейтинга еще раз подтверждает, что ВТБ ведет активную работу по внедрению передовых HR-практик и предоставляет конкурентоспособные условия труда для своих сотрудников и потенциальных соискателей», — отметил он.

Отмечается, что рейтинг составлялся на основе экспертной оценки данных о компаниях по нескольким критериям. Например, оценивались сотрудники и условия труда, объем инвестиций в развитие бизнеса, социальная ответственность и деловая репутация компании.

Кроме того, при составлении рейтинга учитывались результаты анонимного опроса сотрудников компаний, в ходе которого была собрана информация по уровню удовлетворенности сотрудников текущими условиями труда.

Ранее сообщалось, что ВТБ в четвертый раз стал одним из лучших работодателей России по версии Forbes. По итогам рейтинга ВТБ получил «Платиновый» статус во всех категориях.

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