ВТБ стал лидером рейтинга российских работодателей

ВТБ в четвертый раз стал одним из лучших работодателей России по версии Forbes, сообщает пресс-служба банка.

По итогам рейтинга ВТБ получил «Платиновый» статус во всех категориях.

Как отметил руководитель департамента по работе с персоналом, старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков, в условиях высокой конкуренции на рынке труда сила и привлекательность бренда работодателя является одним из ключевых конкурентных преимуществ.

«Мы постоянно совершенствуем рабочую среду и условия труда для наших сотрудников и внешних соискателей», — сказал он.

Ермаков добавил, что в 2023 году ВТБ принял в свою команду более 13 тыс. сотрудников по России.

«Мы очень рады тому, что экспертное жюри рейтинга снова так высоко оценило нас как одного из самых привлекательных работодателей страны», — отметил он.

Всего в рейтинг попали 167 крупных компаний. Их разделили на 4 группы в соответствии с методологией: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Компании оценивали по трем ключевым блокам параметров: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление». По сумме баллов ВТБ получил наивысшую оценку во всех категориях.