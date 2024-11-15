Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВТБ стал лидером рейтинга российских работодателей

Forbes признал ВТБ одним из лучших работодателей России

close
Depositphotos

ВТБ в четвертый раз стал одним из лучших работодателей России по версии Forbes, сообщает пресс-служба банка.

По итогам рейтинга ВТБ получил «Платиновый» статус во всех категориях.

Как отметил руководитель департамента по работе с персоналом, старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков, в условиях высокой конкуренции на рынке труда сила и привлекательность бренда работодателя является одним из ключевых конкурентных преимуществ.

«Мы постоянно совершенствуем рабочую среду и условия труда для наших сотрудников и внешних соискателей», — сказал он.

Ермаков добавил, что в 2023 году ВТБ принял в свою команду более 13 тыс. сотрудников по России.

«Мы очень рады тому, что экспертное жюри рейтинга снова так высоко оценило нас как одного из самых привлекательных работодателей страны», — отметил он.

Всего в рейтинг попали 167 крупных компаний. Их разделили на 4 группы в соответствии с методологией: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Компании оценивали по трем ключевым блокам параметров: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление». По сумме баллов ВТБ получил наивысшую оценку во всех категориях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами