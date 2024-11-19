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«Пятерочка» поможет россиянам придерживаться ЗОЖ

Торговая сеть расширит собственную торговую марку «Вкус & Польза»

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Пресс-служба «Пятерочки»

Торговая сеть «Пятерочка» пополнила торговую марку «Вкус & Польза» 40 новыми полезными для здоровья бакалейными позициями — от перекусов до альтернативных растительных масел. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На полках магазинов уже можно найти хлебцы, отруби и гранолу, вяленые ягоды и орехи, батончики и фруктовые чипсы для полезного перекуса, а также «здоровые» сладости — шоколад на меду, протеиновые конфеты и печенье без сахара. Также под брендом «Вкус & Польза» теперь выпускаются товары и для готовки, такие как протеиновая смесь для блинов, миндальная мука и альтернативные растительные масла: тыквенное, кунжутное, кокосовое.

Все эти товары размещены на отдельных стеллажах в бакалейных отделах магазинов столицы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской областях, Владимире и Твери.

Как отметили в компании, полезные продукты разрабатываются в сотрудничестве с нутрициологами и учитывают тренды и исследования в сфере здорового питания. Особое внимание уделяется чистому и простому составу, строгому контролю качества и натуральным ингредиентам.

По словам директора разработки собственных торговых марок категории «здоровый образ жизни» торговой сети «Пятерочка» Сергея Филиппова, покупатели заинтересовались собственной маркой в первый же месяц продаж.

«Более полумиллиона гостей попробовали разные продукты бренда, а за семь последних недель пилота в категории «фреш» наш розничный товарооборот вырос более чем в 2 раза. В топе продаж оказались яйца, обогащенные селеном и йодом, вафельная трубочка с молочным кремом, молодой пармезан и моцарелла, а также готовые блюда для вкусных и полезных завтраков — творожные запеканки и сырники», — рассказал Филиппов.

Расширение географии доступности продукции торговой марки на все регионы присутствия сети будет идти поэтапно и планируется завершить к концу 2025 года.

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