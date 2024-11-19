Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Альфа-Банк и Ространснадзор подписали соглашение о сотрудничестве

Альфа-Банк и Ространснадзор займутся развитием транспортной отрасли

close
Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк и Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) в рамках Транспортной недели 2024 подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение, которое предполагает сотрудничество в решении финансовых, социальных, экономических и других задач в рамках комплексного развития транспортной отрасли, подписали председатель совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев и руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

Как подчеркнул Сысуев, это соглашение стало важным шагом в стремлении банка улучшить качество жизни сотрудников транспортной отрасли России, а также внести вклад в безопасность и стабильность транспортной системы страны.

«Это очень созвучно нашим ценностям, поэтому мы рады поддержать Ространснадзор», — рассказал Сысуев.

В свою очередь, Басаргин отметил, что сотрудничество с ведущими финансовыми институтами, такими как Альфа-Банк, открывает новые возможности для устойчивого развития транспортной отрасли.

«Это соглашение позволит объединить усилия в решении ключевых задач, направленных на повышение эффективности, финансовой устойчивости и модернизацию инфраструктуры, что в конечном итоге способствует укреплению экономики страны», — добавил глава Ространснадзора.

Также во время стороны обсудили вопросы взаимодействия банка и службы с целью развития транспортного комплекса России, снижения нагрузки на бизнес и развития цифровизиционных процессов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами