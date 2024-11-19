Альфа-Банк и Ространснадзор подписали соглашение о сотрудничестве

Альфа-Банк и Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) в рамках Транспортной недели 2024 подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение, которое предполагает сотрудничество в решении финансовых, социальных, экономических и других задач в рамках комплексного развития транспортной отрасли, подписали председатель совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев и руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

Как подчеркнул Сысуев, это соглашение стало важным шагом в стремлении банка улучшить качество жизни сотрудников транспортной отрасли России, а также внести вклад в безопасность и стабильность транспортной системы страны.

«Это очень созвучно нашим ценностям, поэтому мы рады поддержать Ространснадзор», — рассказал Сысуев.

В свою очередь, Басаргин отметил, что сотрудничество с ведущими финансовыми институтами, такими как Альфа-Банк, открывает новые возможности для устойчивого развития транспортной отрасли.

«Это соглашение позволит объединить усилия в решении ключевых задач, направленных на повышение эффективности, финансовой устойчивости и модернизацию инфраструктуры, что в конечном итоге способствует укреплению экономики страны», — добавил глава Ространснадзора.

Также во время стороны обсудили вопросы взаимодействия банка и службы с целью развития транспортного комплекса России, снижения нагрузки на бизнес и развития цифровизиционных процессов.