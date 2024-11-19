В Сбере изучили разницу цен в объявлениях и при продаже на рынке жилья

Стоимость жилья в объявлениях заметно отличается от цен, по которым недвижимость реально продается. Об этом, комментируя результаты совместного исследования СберИндекс и «Домклик» о разнице цен на жилье в объявлениях и при совершении сделок, рассказал руководитель Центра финансовой аналитики Сбера Михаил Матовников.

Он подчеркнул, что это касается как первичного, так и вторичного рынка. По его словам, цены предложений отличаются большей волатильностью по сравнению с ценами сделок.

«Анализ расхождения этих показателей оказывается намного более надежной метрикой, предсказывающей будущее движение рыночных цен. Тем не менее, снижение спроса, последовавшее после изменения программ господдержки, как и ожидалось привело к дальнейшему снижению цен», — уточнил он.

При этом Матовников отметил, что первыми признаками будущей динамики является не столько падение цен сделок, сколько сокращение разрыва между ценами предложения и реальных сделок, обычно предшествующее началу понижательной динамики».

По данным СберИндекса, в октябре на первичном рынке средняя стоимость квадратного метра составила 169,3 тыс. рублей. При этом средняя цена предложения, по данным объявлений на сайте «Домклик», составила 188,4 тыс. рублей, что на 11,3% больше, чем по ипотечным сделкам.

Лидерами по спросу на новостройки остались Москва, Московская область и Санкт-Петербург — в октябре на эти регионы суммарно пришлось 21,9% от общего количества сделок. При этом в Москве и Санкт-Петербурге около 40% всех ипотечных сделок — с первичным жильем.

Отмечается, что перераспределение лимитов по «Семейной ипотеке» и ужесточение условий выдачи по всем льготным программам стали причинами повышением цен на рынке. Так, по статистике ипотечных сделок Сбера, средняя стоимость квадратного метра по стране увеличилась на 0,4% и достигла 169,3 тыс. рублей.

Также СберИндекс привел статистику ипотечных сделок Сбера. Так, в октябре квадратный метр на рынке готовых квартир в среднем стоил 110 тыс. рублей. При этом по данным из объявлений Домклик этот показатель составил 128,1 тыс. рублей, что на 16,5% больше, чем на рынке строящегося жилья.

По мнению специалистов «Домклик», такой существенный разрыв говорит о высокой распространенности скидок на вторичном рынке.