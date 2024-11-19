Промышленные МСП привлекли за 9 месяцев свыше 309 млрд рублей благодаря нацпроекту

Благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» российские промышленные предприятия привлекли более 309,4 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года. Об этом сообщили в Корпорации МСП.

Отмечается, что объем поддержки сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года. Количественный рост поддержанных кредитов составил 22%.

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, из 15 тыс. кредитов с господдержкой около 3,4 тыс. привлечено на инвестиционные цели.

«Средства направлены на технологическую модернизацию предприятий, приобретение современного оборудования, развитие и расширение производств», — уточнил глава ведомства.

В Корпорации МСП отметили, что на долю малого и микробизнеса приходится почти 73% от общего объема финансовой поддержки.

«Наибольший объем финансирования за девять месяцев привлекли малые и средние промпредприятия Москвы (40,3 млрд рублей), Московской области (25 млрд рублей) и Санкт-Петербурга (17,2 млрд рублей)», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Далее следуют Новосибирская, Свердловская, Нижегородская области (11,1 млрд, 10,8 млрд и 10,4 млрд рублей соответственно) и Татарстан (9,6 млрд рублей).

Кредитные средства промышленные малые и средние компании привлекают по программе льготного кредитования субъектов МСП 1764, а также при помощи инструментов Национальной гарантийной системы — поручительств Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций, прямых кредитов МСП Банка и микрозаймов государственных микрофинансовых организаций.

Напомним, финансовая поддержка промышленных МСП осуществляется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России Владимир Путин.