В России подешевел мармелад

Со 2 по 9 ноября так называемый Индекс Мишек снизился на 1% против его роста на 0,4% неделей ранее. Об этом «Газете.Ru» сообщил создатель Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю выросли цены на сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (+10%). Зато существенно подешевел детский мармелад Fruit-Tella (-24,6%)», — отметил экономист.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек включает 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.

По итогам октября этого года цены на товары в Индексе Мишек увеличились в среднем лишь на 0,3% по сравнению с их уровнем в 2023-м. В сентябре 2024 года Индекс Мишек вырос на 9,3%.

Ранее сообщалось, что в России подорожали морковь и яйца.