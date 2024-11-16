Россиянам рассказали, ждать ли дефицита мандаринов на Новый год

Дефицита мандаринов на российском рынке в Новый год не ожидается, несмотря на возможное сокращение их импорта из Турции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова.

По его словам, Турция является главным поставщиком мандаринов в РФ. На ее долю приходится более 50% от всего объема импорта, с января по июнь 2024 года Анкара поставила на российский рынок 207,76 тыс. тонн этого вида цитрусовых. Однако, если из-за неурожая республика сократит ввоз мандаринов в РФ, страна сможет восполнить «выпадающие объемы» благодаря другим поставщикам.

«С ноября на российский рынок <...> начинают поступать мандарины из Египта и Марокко. На рынке также присутствуют мандарины из ЮАР, Китая и других стран», — подчеркнул эксперт.

При этом он обратил внимание, что магазины в РФ покупают мандарины за валюту. Из-за этого стоимость данного вида цитрусовых зависит от курса рубля, а также расходов компаний на логистику и наценки розничной торговли.

Как сказал Леонов, в последнее время оптовые цены на мандарины в стране начали расти. За последние семь дней стоимость увеличилась на 4,9%, составив в среднем 92 рубля за один килограмм цитрусовых.

Ранее в Краснодарском крае насекомые уничтожили партию мандаринов весом 22 тонны.