Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Специалисты «Роснефти» автоматизируют проектирование объектов

Система «Роснефти» сократит время на поиск информации

close
Пресс-служба «Роснефти»

Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе разработали информационную систему «Сапсан», которая поможет специалистам на 20% сократить время на выполнение рутинных процессов и поиск информации, сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в «Роснефти», «Сапсан» поможет в составлении и контроле графиков выполнения всех этапов проектов.

Также система будет учитывать объемы работ, а также замечания заказчика и экспертных организаций.

Одной из главных особенностей «Сапсана» является обработка сметных томов и взаимосвязь с другими информационными системами.

К «Сапсану» уже подключили 8 дочерних предприятий «Роснефти».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами