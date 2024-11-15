Специалисты «Роснефти» автоматизируют проектирование объектов

Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе разработали информационную систему «Сапсан», которая поможет специалистам на 20% сократить время на выполнение рутинных процессов и поиск информации, сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в «Роснефти», «Сапсан» поможет в составлении и контроле графиков выполнения всех этапов проектов.

Также система будет учитывать объемы работ, а также замечания заказчика и экспертных организаций.

Одной из главных особенностей «Сапсана» является обработка сметных томов и взаимосвязь с другими информационными системами.

К «Сапсану» уже подключили 8 дочерних предприятий «Роснефти».