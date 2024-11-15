В Корпорации МСП рассказали о планах по поддержке малого и среднего бизнеса

Малые и средние предприятия до 2030 года привлекут около 5,3 трлн рублей на развитие по всем финансовым программам Корпорации МСП. Об этом сообщили в ходе заседания совета директоров Корпорации МСПA.

Отмечается, что участники мероприятия обсудили концепцию развития корпорации до 2030 года. Как подчеркнул председатель совета директоров Корпорации МСП, министр экономического развития России Максим Решетников, ее стратегия направлена на достижение цели указа президента России Владимира Путина по опережающему росту дохода на одного работника малого и среднего бизнеса.

Он считает необходимым в новом федеральном проекте обеспечить изменение подходов от количественных к качественным ориентирам в виде роста дохода в расчете на одного работника субъектов МСП темпами выше роста ВВП. «Для этого необходимо переосмыслить и роль Корпорации как института развития малого и среднего бизнеса, и ее инструментов», — сказал министр.

В свою очередь, гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что почти половина привлеченных в будущем средств будет направлена компаниям из отраслей, формирующих экономику предложения. Он уточнил, что действующие программы, которые доказали свою эффективность и востребованность в текущих экономических условиях, будут сохранены. В их число войдут и «зонтичные» поручительства.

«Появятся льготные кредиты для резидентов ОЭЗ и предпринимателей из моногородов, а также МСП в сфере станкостроения и робототехники. Также будет запущено льготное инвестиционное кредитование для поддержки инвестпроектов МСП в туризме, IT, научно-технической деятельности, производстве», — отметил Исаевич.

По его мнению, эти программы позволят бизнесу привлечь до 2030 года около 800 млрд. рублей. Исаевич считает, что достичь цели указа президента позволит решение трех масштабных задач, которые лягут в основу стратегии развития Корпорации МСП.

«Первая задача — создавать стимулы для роста числа переходов МСП из одной категории в другую. Вторая — обеспечить рост вклада МСП в экономику предложения. Третья задача — расширение участия МСП в обеспечении технологического суверенитета», — объяснил он.

Глава Корпорации МСП отметил, что до 2030 года объем закупок у малых технологических компаний составит около 1,2 трлн рублей.

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута уточнил, что на развитие МСП в рамках совместной инвестпрограммы Банка России, Корпорации МСП и Минэкономразвития ежегодно будет выделяться порядка 100 млрд рублей.

Также в следующем году планируется запуск совместного «зонтичного» поручительства Корпорации и ВЭБ.РФ специально для МСП, принимающих участие в формировании городской экономики и для поддержки отечественных брендов. Разделение рисков по поручительствам между ВЭБ.РФ и Корпорацией МСП даст возможность большему числу предпринимателей привлечь заемное финансирование.