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Яндекс Аренда начала работать еще в 9 городах России

Яндекс Аренда расширила географию присутствия

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Depositphotos

Яндекс Аренда появилась еще в 9 городах России, сообщает пресс-служба сервиса.

Теперь арендаторы и собственники смогут пользоваться всеми инструментами сервиса в Самаре, Красноярске, Омске, Казани, Воронеже, Уфе, Саратове, Тюмени и Сочи.

Руководитель Яндекс Аренды Роман Жуков отметил, что, помимо Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сервис теперь доступен в 14 крупнейших городах России.

«В каждом из них долгосрочная аренда пользуется высоким спросом как среди местного населения, так и жителей других регионов, которые переезжают в мегаполисы, в том числе за работой и высшим образованием», – сказал он.

Жуков добавил, что весь процесс аренды проходит в онлайн-формате, что сокращает время поиска жильцов.

Руководитель сервиса отметил, что будущие жильцы могут арендовать недвижимость полностью онлайн и без комиссии риелтору. Также в сервисе доступны 3D-туры. По опыту работы сервиса в столичных регионах 95% квартир сдаются полностью онлайн благодаря технологии.

На время проживания арендатора для собственников предусмотрена «Финансовая защита», гарантирующая своевременные выплаты без задержек, а также компенсацию в случае простоя квартиры, если арендатор съедет раньше.

Также в Яндекс Аренде есть инструменты для профессиональных рантье. Для них в сервисе доступна функция начисления платы за квартиру на расчетный счет в конкретном банке.

В новых городах присутствия Яндекс Аренды работает и партнерская программа для агентов по недвижимости. В ее рамках они смогут бесплатно пользоваться цифровыми инструментами сервиса, делегировать процессы сдачи жилья площадке и получать вознаграждение за сданные квартиры в размере 70% от первой арендной платы.

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