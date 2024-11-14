Альфа-Банк назвали лучшим работодателем России

Альфа-Банк второй год подряд получил «платиновый» статус как лучший работодатель России по версии Forbes, сообщает пресс-служба банка.

Одним из главных критериев при оценке стали инициативы банка в сфере HR, которые направлены на создание привлекательной рабочей среды и развитие сотрудников.

«Мы гордимся, что Альфа-Банк второй год подряд признан лучшим работодателем России по версии Forbes. Это значит, что наши инвестиции в HR, в заботу о сотрудниках — оправданы», — отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Он добавил, что банк продолжит создавать комфортные условия для своих действующих и будущих сотрудников.

В Альфа-Банке отметили, что банк запустил бесплатную образовательную программу по искусственному интеллекту в 300 университетах России. Кроме того, банк развивает коворкинги для сотрудников и студентов. Также в 2023 году более 1500 студентов приняли участие в программах стажировок Альфа-Банка.

В новый рейтинг лучших работодателей Росси вошли 167 компаний. Их оценивали по трем ключевым блокам параметров: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление».