Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Альфа-Банк назвали лучшим работодателем России

Альфа-Банк стал лучшим работодателем России по версии Forbes

close
Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк второй год подряд получил «платиновый» статус как лучший работодатель России по версии Forbes, сообщает пресс-служба банка.

Одним из главных критериев при оценке стали инициативы банка в сфере HR, которые направлены на создание привлекательной рабочей среды и развитие сотрудников.

«Мы гордимся, что Альфа-Банк второй год подряд признан лучшим работодателем России по версии Forbes. Это значит, что наши инвестиции в HR, в заботу о сотрудниках — оправданы», — отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Он добавил, что банк продолжит создавать комфортные условия для своих действующих и будущих сотрудников.

В Альфа-Банке отметили, что банк запустил бесплатную образовательную программу по искусственному интеллекту в 300 университетах России. Кроме того, банк развивает коворкинги для сотрудников и студентов. Также в 2023 году более 1500 студентов приняли участие в программах стажировок Альфа-Банка.

В новый рейтинг лучших работодателей Росси вошли 167 компаний. Их оценивали по трем ключевым блокам параметров: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами