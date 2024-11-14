Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян призвали не экономить на базовых потребностях

Аналитик Антонов назвал последним делом экономию на базовых потребностях

close
Pixabay

Экономить на базовых потребностях — например, коммунальных платежах — последнее дело. Это не решение проблемы, а путь к еще большим проблемам. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Замерзать дома или сидеть в темноте — это удел тех, кто не хочет развиваться. Единственный адекватный путь, который позволит не экономить на базовых потребностях, — увеличивать доход. Не нравится текущая зарплата? Меняй работу. Нет подходящих вакансий? Учись новому. Рынок труда постоянно меняется, появляются новые профессии и возможности. Да, придется попотеть, потратить время на обучение, может даже пожертвовать отпуском. Но это лучше, чем всю жизнь считать копейки и думать, как бы сэкономить на отоплении», — отметил аналитик.

По данным «Т-Ж», в 2024 году среднестатистическая российская семья, проживающая в многоквартирном доме, тратит на коммунальные услуги около 5545 рублей в месяц. Из этой суммы 30% (примерно 1677 рублей) уходит на отопление, около 20% — на содержание и текущий ремонт жилья, 20% — на водоснабжение и водоотведение, 12% — на электроэнергию, а оставшиеся 18% — на другие услуги, включая вывоз мусора, газоснабжение и взносы на капитальный ремонт. При этом около 25% семей, проживающих в многоквартирных домах, пользуются различными субсидиями, компенсациями, льготами или скидками на оплату жилья и коммунальных услуг. Чаще всего предоставляются льготы на электроэнергию, которыми пользуются 17,3% российских домохозяйств. Таким образом, значительная часть россиян стремится снизить расходы на услуги ЖКХ, используя доступные меры поддержки и льготы.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить 20% трат на продукты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами