Россиян призвали не экономить на базовых потребностях

Экономить на базовых потребностях — например, коммунальных платежах — последнее дело. Это не решение проблемы, а путь к еще большим проблемам. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Замерзать дома или сидеть в темноте — это удел тех, кто не хочет развиваться. Единственный адекватный путь, который позволит не экономить на базовых потребностях, — увеличивать доход. Не нравится текущая зарплата? Меняй работу. Нет подходящих вакансий? Учись новому. Рынок труда постоянно меняется, появляются новые профессии и возможности. Да, придется попотеть, потратить время на обучение, может даже пожертвовать отпуском. Но это лучше, чем всю жизнь считать копейки и думать, как бы сэкономить на отоплении», — отметил аналитик.

По данным «Т-Ж», в 2024 году среднестатистическая российская семья, проживающая в многоквартирном доме, тратит на коммунальные услуги около 5545 рублей в месяц. Из этой суммы 30% (примерно 1677 рублей) уходит на отопление, около 20% — на содержание и текущий ремонт жилья, 20% — на водоснабжение и водоотведение, 12% — на электроэнергию, а оставшиеся 18% — на другие услуги, включая вывоз мусора, газоснабжение и взносы на капитальный ремонт. При этом около 25% семей, проживающих в многоквартирных домах, пользуются различными субсидиями, компенсациями, льготами или скидками на оплату жилья и коммунальных услуг. Чаще всего предоставляются льготы на электроэнергию, которыми пользуются 17,3% российских домохозяйств. Таким образом, значительная часть россиян стремится снизить расходы на услуги ЖКХ, используя доступные меры поддержки и льготы.

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