Frank RG назвал интернет-банк Альфа-Банка лучшим для малого бизнеса

Интернет-банк Альфа-Бизнес стал лучшим для малого бизнеса по нейрометрикам. Об этом свидетельствуют данные масштабного исследования «Интернет-банки для малого бизнеса 2024» аналитической и консалтинговой компании Frank RG.

Согласно исследованию, в кредитной организации лучшие показатели вовлеченности и эмоционального отклика клиентов. Таким образом, Альфа-Банк стал победителем премии Frank SME Digital Banking Award 2024.

Отмечается, что аналитики Frank RG дали оценку банку на основе показателей по нейрометрикам.

«Это подтвердили UX-исследования с применением нейромаркетинговых технологий. Он вызывает наиболее положительные эмоции и максимальную вовлеченность пользователей среди всех банков», — говорится в сообщении

В исследовании консалтинговой и аналитической компании поучаствовали 15 основных игроков на рынке банковских услуг для малого бизнеса. Отмечается, что эксперты стабильность работы, удобство использования, удовлетворенность клиентов, а также проводили оценка интерфейсов интернет-банков.