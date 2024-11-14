«РН-Уватнефтегаз» ввел в эксплуатацию электроподстанцию на Протозановском месторождении

«РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти) ввел в эксплуатацию новую электрическую подстанцию «Тальция», сообщает пресс-служба компании.
Новая подстанция обеспечит потребности добывающей инфраструктуры на Протозановском месторождении.
Управлять подстанцией будут из оперативно-диспетчерского центра в Тюмени. Программный комплекс российского производства позволит собирать, обрабатывать и хранить данные о параметрах режимов работы энергосистем.
Также благодаря высокой степени автоматизации объектов персонал сможет оперативно управлять работой энергосистемы.