Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«РН-Уватнефтегаз» ввел в эксплуатацию электроподстанцию на Протозановском месторождении

На Протозановском месторождении заработала новая электрическая подстанция

close
Пресс-служба «Роснефти»

«РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти) ввел в эксплуатацию новую электрическую подстанцию «Тальция», сообщает пресс-служба компании.

Новая подстанция обеспечит потребности добывающей инфраструктуры на Протозановском месторождении.

Управлять подстанцией будут из оперативно-диспетчерского центра в Тюмени. Программный комплекс российского производства позволит собирать, обрабатывать и хранить данные о параметрах режимов работы энергосистем.

Также благодаря высокой степени автоматизации объектов персонал сможет оперативно управлять работой энергосистемы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами