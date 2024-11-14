Пенсионерам вернули более 100 млн рублей, похищенных мошенниками

По итогам января — октября ВТБ возместил пенсионерам 108 млн рублей, похищенных мошенниками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Более 40 млн рублей из общей суммы удалось вернуть благодаря страховкам. Программа страхования защищает карты и счета от основных видов мошенничества.

Вовремя среагировать на действия злоумышленников также помогает система дроп-мониторинга. Она позволяет выявить деятельность дропперов еще до того, как на их счета поступят деньги жертв мошенничества. Только в этом году инструмент позволил задержать на счетах более 1,1 млрд рублей.

Между тем мошенники придумали новую схему для обмана россиян, на этот раз — с помощью приложений для получения посылок. Аферисты под предлогом получения почтового отправления убеждают жертву установить приложение, с помощью которого получают доступ к телефону и похищают деньги.

Ранее россиян предупредили, как не стать наживкой для мошенников в период больших скидок.