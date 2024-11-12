Стало известно, в каких городах подешевели квартиры

По итогам октября новые студии больше всего подешевели в Нижнем Новгороде среди российских городов-миллионников (-3,5%, до 5,2 млн рублей в среднем). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса Яндекс Недвижимость.

В Москве стоимость студий сократилась за месяц на 2,1%, до 8,8 млн рублей, а в Санкт-Петербурге — на 1,7%, до 5,9 млн рублей. Снижение медианной полной стоимости студий было отмечено в Перми (-1,3%, до 3,6 млн рублей), Казани (-1,3%, до 8,4 млн рублей) и Воронеже (-0,8%, до 4,7 млн рублей).

«Однушки» в октябре подешевели только в двух городах — Санкт-Петербурге (-0,7%, до 9,8 млн рублей в среднем) и Новосибирске (-0,6%, до 6,1 млн рублей).

Медианная полная цена двухкомнатных квартир снизилась в четырех городах-миллионниках. Цены на квартиры этого формата сократились в Красноярске (-7,7%, до 7,3 млн рублей в среднем), Краснодаре (-0,2%, до 7,9 млн рублей), Москве (-0,1%, до 19,6 млн рублей) и Санкт-Петербурге (-0,1%, до 18,5 млн рублей).

«Трешки» подешевели в Санкт-Петербурге (-2,9%, до 23,5 млн рублей в среднем) и Краснодаре (-2,2%, до 9,5 млн рублей).

Исследование было проведено в ноябре.

Ранее сообщалось, что цены на квартиры в Москве почти перестали расти.