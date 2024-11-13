В Подмосковье завершился молодежный форум «Мы – Россия»

В Подмосковье в Сергиево-Посадском городском округе завершился молодежный форум «Мы – Россия». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В этом году форум собрал 1500 ребят из всех городских округов Подмосковья, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Белоруссии.

В ходе мероприятия его участники на протяжении 4 дней проходили образовательный интенсив по ораторскому искусству, информационной безопасности, медиашколе, организации мероприятий, а также получали социальные навыки.

Как рассказала глава Министерства информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, в этом году на форуме уделялось большое внимание информационной безопасности.

«Очень хочется, чтобы вы, ребята, были вооружены во всех смыслах слова, не давали собой манипулировать. Поэтому желаю вам побольше читать умные книги, общаться с интересными людьми, творить добрые дела», — обратилась она к участникам.

В рамках форума философ, политолог и социолог Александр Дугин объяснил участникам сложные вопросы геополитики и философии, а также рассказал о своей встрече с американским политологом Збигневом Бзежинским, о концепции дуализма суши и моря.

«Мне представляется, что с каждым человеческим существом, начиная с младенцев, необходимо обращаться как к духовному существу. И вот это обращение мы часто не упускаем, мы относимся как к социальной группе, какой-то категории. Говоря с молодежью, если мы не стараемся ее переубедить, запрограммировать, разубедить, сделать своими сторонникам, а просто обращаемся к их душе, то мы получим самый большой опыт», — сказал Дугин.

По его мнению, душевное, внимательное отношение к молодежи, с любовью, с пониманием может дать самый большой результат.

«И тогда и культура, и наука, и знания, и социальные позиции, и вкусы, начинают обретать смысл. Государство должно искать возможности для такого диалога, потому что фактически от молодежи зависит наше будущее», — добавил философ.

Напомним, форум организован Министерством информации и молодежной политики Московской области. Он прошел уже второй раз. В прошлом году в Наро-Фоминском округе он собрал 500 участников.