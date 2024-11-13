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Греф заявил о приоритете интеграции ЦФА-платформы Сбера с другими площадками

Глава Сбера Греф заявил о необходимости наладить транзакции между ЦФА-платформами

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Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 2.2.

Сбербанк намерен интегрировать свою платформу по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) с другими площадками, сообщил президент Сбера Герман Греф, которого цитирует «Интерфакс».

По словам главы компании, эта задача является одной из приоритетных для Сбера на ближайшие три года», - сказал он.

Герман Греф отметил, что сейчас в России действует 11 операторов с различными платформами.

Ключевой проблемой, по его словам, является интероперабельность, возможность сквозных транзакций между этими платформами.

«Я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы эта интеграция состоялась, и в ближайшее годы, я думаю, что это произойдет», — заявил глава Сбербанка.

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