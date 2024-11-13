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Специалисты «Роснефти» разработали устройство для диагностики реакционных трубчатых печей

Робот «Роснефти» сможет проводить диагностику реакционных трубчатых печей за 5 минут

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Пресс-служба «Роснефти»

Специалисты Волгоградского научного института «Роснефти» разработали устройство для самостоятельной диагностики реакционных трубчатых печей, сообщает пресс-служба компании.

Реакционная трубчатая печь представляет собой установку для проведения химических процессов при высокой температуре и состоит из 200-500 труб.

Робот может менее чем за 5 минут выполнить диагностику каждой трубы. Во время анализа он определяет сразу несколько параметров, среди которых диаметр по всей протяженности элемента, толщина стенки и другие.

После диагностики робот формирует отчет в базе данных.

В «Роснефти» отмечают, что за счет сокращения сроков остановочных ремонтов экономический эффект на заводе с инновационной роботизированной диагностикой достигает 280 млн руб. в год.

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