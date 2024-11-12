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Сбер запустил торговлю секьюритизированными опционами на облигации

Сбер разместит на Мосбирже инвестиционные трехлетние облигации

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Shutterstock

Сбер запустил торговлю секьюритизированными опционами на облигации, расширив линейку хеджирующих инструментов для финансовых институтов ― профессиональных участников рынка ценных бумаг. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В компании отметили, что продукт также оказался востребован и для новых решений для частных клиентов Сбера.

В Сбере пояснили, что банк начал встраивать такие опционы в инвестиционные продукты, чтобы дать возможность частным инвесторам использовать плечо, не теряя при этом защиту капитала.

Среди первых таких продуктов для частных клиентов — трехлетняя инвестиционная облигация Сбербанка RU000A109YH0 со 100% защитой капитала которая позволяет участвовать в потенциальном росте котировок самой длинной на российском рынке облигации федерального займа (ОФЗ) 26238 с плечом 2,55. Под плечом понимается коэффициент участия в росте котировок ОФЗ в размере 255%.

Инвестировать в этот инструмент могут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы — через брокерский счет в Сбере или другом финансовом институте. Неквалифицированным инвесторам нужно будет пройти тестирование.

Инвестиционная облигация RU000A109YH0 уже доступна на Московской бирже. Книга заявок открыта до 14 ноября включительно, размещение состоится 15 ноября.

По словам директора Департамента глобальных рынков Сбербанка Александры Зозули, трехлетняя инвестиционная облигация дает возможность диверсифицировать портфель инвестора, а также может позволить обеспечить потенциальный доход с коэффициентом 255% без потери защиты капитала.

«Сейчас из-за роста рублевых ставок рыночные котировки длинных государственных облигаций снизились, но при начале цикла снижения ключевой ставки они могут перейти к росту», — констатировал он.

Инвестиционная облигация Сбера (ИОС) на ОФЗ ― облигация в российском праве, предусматривающая, в соответствии с инвестиционной идеей и условиями выпуска, выплату номинальной стоимости в полном объеме при погашении (100% защита капитала) и возможность получения дополнительного структурного дохода, выплата которого зависит от базового актива, в данном случае ― ОФЗ.

Получение дополнительного дохода возможно при соблюдении определенных условий (на дату оценки финальное значение ОФЗ может быть определено и превышает начальное значение).

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