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Стало известно, сколько россиян готовы сменить профессию

Webbankir: 70% россиян готовы сменить профессию прямо сейчас

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ARMMY PICCA/Shutterstock/FOTODOM

Большинство — 70% — опрошенных россиян готовы сейчас поменять свою сферу деятельности, и 24,2% даже ищут варианты, как это сделать. Таковы результаты опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir (есть у «Газеты.Ru).

Только 30% сказали, что их все устраивает в профессии.

При ответе на вопрос «легко ли вам было бы найти новую работу, если бы возникла такая необходимость?» 35,6% респондентов ответили утвердительно. Остальные 24,9% опасаются, что условия на новой работе будут, скорее всего, хуже. 19,8% заявили, что для смены работы им потребуется дополнительное обучение. 19,7% считают, что им в принципе будет сложно найти новую работу.

Свою производительность труда опрошенные оценивают выше, чем в среднем по России. По мнению 61,9% респондентов, производительность труда в России является низкой. О том, что она «такая же, как во многих других странах» заявили 27,2% опрошенных. В то, что она «выше, чем во многих других странах», верят 10,9%. При этом 37% опрошенных находят свою производительность труда высокой, 55,3% — средней, и только 7,7% признают, что работают неэффективно.

Большинство — 77,6% — опрошенных россиян сообщили о дефиците персонала в отраслях, в которых они работают. Из них 33,4% респондентов сообщили, что не хватает «любых сотрудников», еще 44,2% — что не хватает только «хороших, квалифицированных сотрудников». И лишь 22,4% не видят проблем с наличием кадров.

В опросе приняли участие 3 тыс. человек по всей России.

Ранее стало известно, сколько могут зарабатывать россияне после колледжа.

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