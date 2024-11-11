Цены на квартиры в Москве почти перестали расти

По итогам октября 2024 года средняя цена квадратного метра в новостройках столицы, включая Новую Москву, составила 526 тыс. рублей. Темпы прироста цены за месяц замедлились до 0,8% в сентябре-октябре с 3,2% в августе-сентябре. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Массовые новостройки за октябрь подорожали всего на 0,3% до 331 тыс. рублей за кв. м, объекты бизнес-класса потеряли в цене 0,2% (471 тыс. рублей за кв. м.). Премиальные новостройки выросли в цене на 1,3% (до 759 тыс. рублей), а элитные и делюкс-новостройки — на 1,5% (до 2,1 млн рублей за кв. м).

В разрезе округов наиболее заметные изменения цены за месяц произошли в Юго-Западном административном округе, где квадратный метр подорожал в среднем на 2,2% (до 270 тыс. рублей за кв.м.) и в Западном административном округе, где цены снизились в среднем на 1% до 380 тыс. рублей.

По словам Сырцова, динамика октября показала, что цены в наиболее крупных по предложению сегментах рынка московских новостроек (в массовом и бизнес-классе) практически прекратили рост. Эксперт объяснил, что тенденция в целом отражает картину спроса: отмена льготной ипотеки под 8%, усложнение условий действующих программ и высокие ставки по рыночной ипотеке заставили многих россиян отложить покупку жилья. В то же время покупатели премиум-жилья не зависят от уровня ставок по ипотеке, заключил эксперт.

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