Топ-менеджер Альфа-Банка возглавил рейтинг руководителей МСП российских банков

Директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин третий раз подряд возглавил рейтинг руководителей МСП российских банков от делового журнала «Банковское обозрение». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Рейтинг ежегодно составляется медиапроектом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром».

В итоговый рейтинг вошли 14 руководителей или кураторов направления клиентской работы с малым и средним предпринимательством.

Аналитики оценивали стаж, опыт работы на банковском рынке и в сегменте МСП, результаты работы, медийную активность и участие в профильных объединениях.

Также учитывался прирост числа клиентов и количества выданных кредитов.

Значения показателей взвешивались и суммировались, на основе полученного балла выстраивался итоговый результат.

«Мы всегда считали, что малый бизнес очень важен и поэтому не только даем предпринимателям финансовую поддержку, но и создаем комфортную среду для их развития. Так, благодаря Фонду немалого бизнеса мы даем предпринимателям деньги на рекламные кампании, запустили образовательную онлайн-платформу «Курс». В этом году мы проведем 50 масштабных бизнес-нетворкингов Альфа-Конфа по всей России», — прокомментировал свою победу в рейтинге Денис Осин.

От также отметил, что Альфа-Банк развивает программу лояльности и предлагает передовые бесплатные сервисы на основе искусственного интеллекта.

«Мы планируем и дальше поддерживать предпринимателей», —добавил Осин.