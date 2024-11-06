Только у трети россиян получается откладывать деньги

Большинство — 83% — опрошенных россиян испытывают беспокойство о своей финансовой стабильности в перспективе нескольких лет. При этом регулярно откладывать средства удается лишь 34%. Это следует из опроса, проведенного инвестиционной платформой Nibble Invest. Результаты есть у «Газеты.Ru».

О своем будущем на ближайший год беспокоятся 37% респондентов, на два-три года — 45%, на три-пять лет — 57%, на 5–10 лет — 69%. Максимального значения показатель достигает для периода свыше 10 лет, где 89% опрошенных не уверены в финансовой стабильности.

Россияне считают идеальным уровнем финансовой стабильности «подушку безопасности» на пять лет. По мнению опрошенных, для обеспечения таких резервов семья со средними доходами должна иметь накопления в размере от 4,2 до 7 млн рублей.

При этом только каждый второй россиянин регулярно предпринимает действия для достижения уверенности в завтрашнем дне. Среди наиболее распространенных стратегий — экономия, увеличение дохода и инвестирование. Около 71% респондентов стараются экономить, и эта доля выросла по сравнению с прошлым годом — тогда она составляла 63%. Экономят, как правило, сокращая расходы на продукты, товары общего потребления и развлечения. В среднем россиянам удается откладывать 10–15% своего бюджета.

51% опрошенных видят возможность финансовой безопасности в поиске дополнительных источников дохода. Свыше 64% респондентов стремятся достичь финансовой стабильности через пассивный доход — на 5% больше, чем годом ранее. При выборе инвестиционного инструмента 71% респондентов ориентируются на его доходность.

В опросе приняли участие 1598 россиян в возрасте от 25 до 50 лет.

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