Со вкусом или без: в России могут запретить ряд ингредиентов для вейпов

Есть типичное либеральное заблуждение: любую проблему можно решить запретами. Говорится об этом много, часто, но всегда забывается результат. Между тем в экономике запрет просто порождает серый, а то и черный рынок.

О вкусах спорят

Вот, например, отдельные ведомства и ряд депутатов Госдумы решили, что в России слишком вольготно чувствуют себя вейперы. То есть, простите, потребители электронных средств доставки никотина (ЭСДН). Они до сих пор вольны выбирать вкусы и ароматы – в то время как те самые ведомства и депутаты, с подачи лоббистов, заинтересованных в убийстве целого рынка столь конкурентного для остальных категорий никотиновых и табачных продуктов, полагают, что жидкость для ЭСДН должна содержать только никотин, глицерин дистиллированный (с чистотой не менее 94%) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95%). Вы, наверное, уже почувствовали некоторую неприязнь вне зависимости от того, есть ли у вас опыт потребления никотина или нет. Ощущения не обманывают: такой коктейль не может вызвать ничего, кроме разочарования.

Тем не менее с марта в правительстве гуляет по согласованиям очередной проект постановления, который все это предусматривает. И велик риск, что рано или поздно оно добредет до нужного утверждения. У него есть свои условно бескорыстные фанаты, которым нужно делать карьеру на борьбе с вредными привычками, а также вполне конкретные спонсоры и лоббисты. Ведь как мы уже знаем, если где-то закрывается одна дверь, то сразу же открывается и вторая.

Есть еще один сюжет. В качестве резервного варианта борцы с вейпами предлагают оставить на рынке только «традиционные» вкусы ЭСДН-жидкостей – табак и ментол.

Однако это, по сути, равнозначно полному запрету вейп-категории. По данным социологических исследований, именно вкус является одним из решающих факторов при переходе с сигарет на вейп. Но если посмотреть на показатели российского рынка – это точно не вкусы табака (порядка 1% рынка РФ) или ментола (чуть более 4% рынка РФ). А более 60% рынка приходится как раз на ягодные и фруктовые вкусы, которые предлагается запретить.

Логика «запретителей» проста: мол, если вкусы в вейпах – главная причина их потребления подростками, то давайте запретим вкусы, и тогда подростки автоматически бросят «парить». Но есть большое «но». В России продажа несовершеннолетним вейпов (как и любой табачной и никотиновой продукции) и так запрещена – легальные игроки рынка подросткам их не продают. А для нелегального рынка никакие запреты не указ.

«Вторая дверь», или куда все это денется

Когда запрет любых вкусовых ингредиентов, а также солевого никотина, будет принят, с легального рынка уйдут последние вейпы, которых не добили акцизы. Мало кто знает, но в России они самые высокие в мире. И почти все вейпы, которые вы сейчас покупаете, уже находятся в серой зоне, то есть нелегальные.

Маленькое отступление про акцизы: стоимость легальной продукции в дистрибуции (не на полке) составляет 1620 руб., где 1260 руб. занимает акциз и еще 270 руб. приходится на НДС. В свою очередь, стоимость нелегальной продукции колеблется вокруг 150 руб. Почувствуйте разницу, добавьте маржу ретейла, и вуаля – дырка от бублика в виде акцизов в госбюджет. К примеру, в августе этого года федеральный бюджет получил ровно ноль рублей от торговли жидкостями для вейпов. Цифры не мои, честно посмотрел у отраслевой ассоциации вейперов СПИНИ.

Но вернемся к нашей теме запретов, и попробуем представить, что будет дальше.

Вейпы в нашей стране используют, по данным ВЦИОМ, около 10,5 млн человек. Это, кстати, более трети всех, кто так или иначе потребляет никотин. Судя по многочисленным, правда преимущественно иностранным, исследованиям, которые я успел посмотреть, практически все они в свое время слезли с сигарет. Что в целом понятно, ибо удобно, не пахнет, менее вредно, потому что нет продуктов горения, вызывающих онкологию. В общем кому трудно бросить курить обычные сигареты, как говорит доктор Мясников, вот вам вейпы. Все, кто хочет поспорить об обратном, я не доктор. Идите сразу к нему, а я тут о другом.

Понятно, что все эти миллионы людей не перейдут на рецепт из глицерина и пропиленгликоля, который будет сильно смахивать на дистиллированную воду. Также не стоит всерьез рассматривать сценарий, при котором все они разом откажутся от употребления как такового. Плавали, знаем.

Понятно, что значительная часть будет по-прежнему «парить», только покупать товар будут не у легальных продавцов. Также обязательно появится рынок вкусовых добавок с неконтролируемым качеством и составом. К сожалению, возить уже научились. И мешать локально в РФ, в подвале при помощи обычного миксера, тазика и купленных онлайн дешевых нелегальных компонентов, тоже. И это всегда будет соревнование, как у Роскомнадзора и производителей VPN. Как бы нельзя, запрещают и перекрывают, но если приложить творческий ум, то всегда можно и даже нужно. И вот уже все активно пересылают друг другу ссылки, где скачать, как заплатить. Никто пока не оценивал, но ведь это тоже огромный, на миллиарды рублей рынок VPN сервисов. Признайтесь, у вас ведь есть VPN на телефоне, и вы этого не стыдитесь. Завтра также будет и с вейпами.

Вот тут Forbes пишет, что аудитория запрещенных социальных сетей после блокировки сократилась в шесть раз. Согласитесь, вейпы/соцсети - зависимость очень похожа. Однако рискну предположить, что с вейпами будет несколько иначе, потому что все остальное сильно плохо пахнет. Так что, например, половина останется с черными дилерами, хотя имидж у них все-таки будет ближе к белым хакерам. А все остальные перейдут на альтернативные продукты. И вот тут самое интересное.

Часть людей, немного, вернется к уже привычным сигаретам. Хорошо всем известные и называющие себя «транснациональными корпорациями» производители, хотя на самом деле всем также известно, к какой стране они относятся, будут только рады. Также очень будут в плюсе системы нагревания табака. Регулятор даже поместил их в одну категорию, в том числе и потому, что и там, и там нет процесса горения, который создает огромное количество вредных веществ, в том числе около 70 канцерогенов и прочих ядов. Опять же, если верить все тем же иностранным исследованиям и британскому Минздраву.

В России сегодня около 5 миллионов потребителей нагреваемого табака, которые в совокупности генерируют около 200 млрд рублей выручки в розничных ценах.

Даже если не все вейперы перейдут на стики, в любом случае, за каждый миллион новых потребителей производители нагреваемого табака будут получать дополнительно около 40 млрд рублей в год. Согласитесь, есть за что бороться.

Государство при этом будет терять от 50 до 100 млрд рублей в год, которые могло бы получать в виде акцизов за продажу легальных вейпов при вменяемых ставках налога на них.

Вы заметили, кстати, что про стики и даже про сигареты давно уже не пишут и не говорят ничего плохого, а про пресловутые «дудки» постоянный негативный шум. Вот и я заметил, поэтому и решил все посчитать.