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В Омске взяли под охрану недостроенное метро, где горожане катались на каноэ

В недостроенном омском метро организовали охрану, чтобы там не катались на каноэ

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Shutterstock/krugloff

Омское метро взяли под охрану, чтобы горожане не катались по затопленным тоннелям на каноэ. Об этом сообщает «Омск-информ».

В конце января «Город 55» сообщал, что на эти цели власти были готовы потратить более 10 млн рублей. Эту сумму выделило «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений», чтобы с марта по 24 декабря этого года подрядчик организовал по два круглосуточных поста охраны на недостроенных станциях «Кристалл» и «Заречная». На каждом из постов, по условию заказчика, должны находиться как минимум четыре работника без специальных средств защиты и оружия. Они должны патрулировать территорию и следить, чтобы на объекты не проникали посторонние.

С 1 марта к исполнению уже приступила частная охранная компания «Асгард». Вице-губернатор Омской области Динар Курманов объяснил необходимость наличия постов случаем проникновения на закрытую локацию непрошенных гостей в 2021 году. Тогда местные жители покатались по затопленному тоннелю метро на надувных лодках и пожарили на недостроенной станции шашлык.

«Охрана нужна, чтобы исключить такие случаи», – подчеркнул Курманов.

Решение о строительстве Омского метро было принято в 1986 году. Из-за недостатка финансирования строительство началось только в 1992 году. Запуск метрополитена был запланирован на 2008 год, однако его неоднократно переносили. Недавно стало известно, что власти собираются взять федеральный инфраструктурный кредит и вместо метро запустить в городе линию скоростного трамвая.

Ранее Минтранс рекомендовал Омску достроить метро с одной станцией.

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