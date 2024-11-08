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Губернатор Челябинской области предложил создать цифровой инвестиционный рубль

Текслер: инвестиционный цифровой рубль позволял бы фондировать институты развития

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РИА Новости

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил создать цифровой инвестиционный рубль. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарной дискуссии на Русском экономическом форуме (РЭФ).

«Мы предлагаем пойти дальше и сделать специальный инвестиционный цифровой рубль. Он позволял бы фондировать институты развития под реализацию проекта», — сказал он.

В качестве примера он привел внедрение «промышленных роботов». Текслер уверен, что подобные проекты должны поддерживаться максимально эффективно.

Недавно издание «Коммерсантъ» сообщало, что для начала работы с цифровым рублем одному банку необходимо инвестировать от 120 млн рублей.

Для многих банков это неподъемные суммы, превышающие годовой бюджет на IT-инфраструктуру в несколько раз.

На прошлой неделе стало известно, что ЦБ подключит еще порядка 14–15 банков к пилоту цифрового рубля.

Ранее была названа дата начала полноценного использования цифрового рубля.

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