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В России резко подорожали полутвердые и твердые сыры

«Известия»: в России полутвердые и твердые сыры подорожали на 16,5%

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Александр Кряжев/РИА Новости

За период 2024 года полутвердые и твердые сыры в России подорожали на 16,5%. О резком росте цен сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр».

По данным экспертов, с начала осени цена на продукцию увеличилась на 5,2%. На данный момент средняя цена за сыр массой 200 г составляет порядка 261,9 рубля. Помимо сыра, подорожала вся молочная продукция. Бутылка молока объемом 900 мл подорожала на 14,7% в 2023 году, на текущий момент исследователи заметили стабилизацию цен в начале года и резкий скачок стоимости в начале осени (+8,9%). Средняя цена за бутылку в розничных магазинах составляет около 86,6 рубля.

Кроме того, было замечено значительное подорожание сливочного масла (+25,4%). Пачку весом 200 г можно купить за 262,8 рубля.

Несмотря на рост цен, россияне стали чаще покупать молочные продукты. Согласно статистике, по итогам года потребление вырастет примерно на 5%. Эксперты связывают повышенный спрос на молочную продукцию с ростом доходов населения.

Ранее экономист предрек скачок цен на продукты до 20% в 2025 году.

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