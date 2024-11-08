В России может появиться новый налоговый вычет

В России может появиться отдельный налоговый вычет на спорт. С таким предложением к главе Минспорта Михаилу Дегтяреву обратился депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный, сообщает газета «Известия».

Это позволит выделить такие расходы из общего социального налогового вычета, который в настоящее время включает траты на здоровье, образование и другие социальные нужды. Выборный отметил, что на данный момент социальный вычет ограничен 150 тыс. рублей, и его можно получить лишь на 13% из этой суммы. Это ограничение, по его словам, часто мешает родителям, которые уже использовали вычет для компенсации обучения детей, получить льготу на оплату спортивных секций.

Депутат уверен, что введение нового вычета поможет увеличить расходы семей на спортивные занятия и поможет в популяризации спорта среди молодежи, что, по его мнению, станет значимым вкладом в будущее страны.

В Минспорте сообщили, что официально запрос от депутата еще не поступал, однако ведомство активно работает над мерами по снижению расходов граждан на спорт. Министр спорта Михаил Дегтярев рассказал, что с 2024 года россияне могут получать до 19,5 тыс. рублей налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги, а процесс подачи заявления был значительно упрощен. За неполный 2024 год количество заявок увеличилось на 70%, а сумма к возврату уже составила 8 млрд рублей.

Ранее в Госдуме рекомендовали активнее обращаться за налоговыми вычетами.