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Бумаги «Самолета» резко обвалились из-за одного из акционеров

Акции «Самолета» упали почти на 10% из-за возможного ухода крупного акционера

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Shutterstock

Стоимость ценных бумаг застройщика «Самолет» в четверг рухнула до минимума с 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

В моменте цена опускалась до 1234,5 рубля за штуку (-9,82%). По состоянию на 14:30 по московскому времени актив стоил 1253 рубля за лот (-8,47%).

Котировки обвалились на новостях о потенциальном уходе одного из главных акционеров компании. Речь идет о Михаиле Кенине. Ему принадлежит 31,6% бумаг девелопера. Как сообщает Forbes, предприниматель начал искать покупателя на свой пакет акций.

«На самом деле тенденция пугающая — ранее из числа акционеров вышли миллиардер Год Нисанов и структуры группы «Киевская площадь». Похоже, дела у компании идут не очень хорошо», — комментирует директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

Ценные бумаги «Самолета» снижаются в цене на протяжении всего года. С января акции подешевели уже на 65%.

Ранее миллиардер Роман Авдеев продал последние активы в России.

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