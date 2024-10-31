Миллиардер Роман Авдеев продал последние активы в России

Бенефициар Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев продал принадлежащую ему долю в концерне «Россиум» структурам миллиардера Сергея Сударикова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В результате сделки (с концерном. — Газета.Ru) у меня не остается каких-либо активов или бизнес-проектов в России», — написал он.

По словам Сударикова, эта сделка стала «логичным шагом, завершающим многолетнее партнерство с Сергеем Судариковым, начавшееся в 2019 году с подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве».

Сумма сделки не раскрывается. До нее доля миллиардера в концерне «Россиум» составляла 62%.

Концерн «Россиум» — крупная частная инвестиционная компания, управляющая активами в различных отраслях промышленности РФ. Основана Авдеевым в 2006 году.

В 2024 году Роман Авдеев вошел в рейтинг журнала Forbes «125 российских миллиардеров», где занял 108 место с состоянием $1200 млн.

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