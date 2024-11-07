В России может подорожать вино из недружественных стран

В России могут увеличить пошлину на вина из недружественных стран до 30-50%. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в рамках Третьего российского винодельческого форума, передает РИА Новости.

«Я согласен, что пошлина 25% должна быть увеличена. Может, до 30%, может, до 40%, может, до 50%, это нам позволит сформировать источник, чтобы направить деньги на развитие именно российского виноградарства», — сказал вице-премьер.

Патрушев добавил, что правительство России не намерено делать пошлины ограничительными. Вместо этого кабмин будет исходить из необходимой достаточности, чтобы сформировать источник финансирования российского виноделия и увеличить поддержку отрасли.

В октябре заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявлял, что в повышении пошлин на вино из недружественных стран на 50% нет необходимости. Замглавы ведомства указал на заметное сокращение поставок импортных напитков на российский рынок. Так, по итогам июля — сентября импорт упал практически на 40% по сравнению со вторым кварталом, отметил он.

Ранее стали известно, что в России стали производить больше вина.