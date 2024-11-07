Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России может подорожать вино из недружественных стран

Патрушев поддержал идею увеличения пошлины на вина из недружественных до 30-50%

close
Shyripa Alexandr/Shutterstock/FOTODOM

В России могут увеличить пошлину на вина из недружественных стран до 30-50%. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в рамках Третьего российского винодельческого форума, передает РИА Новости.

«Я согласен, что пошлина 25% должна быть увеличена. Может, до 30%, может, до 40%, может, до 50%, это нам позволит сформировать источник, чтобы направить деньги на развитие именно российского виноградарства», — сказал вице-премьер.

Патрушев добавил, что правительство России не намерено делать пошлины ограничительными. Вместо этого кабмин будет исходить из необходимой достаточности, чтобы сформировать источник финансирования российского виноделия и увеличить поддержку отрасли.

В октябре заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявлял, что в повышении пошлин на вино из недружественных стран на 50% нет необходимости. Замглавы ведомства указал на заметное сокращение поставок импортных напитков на российский рынок. Так, по итогам июля — сентября импорт упал практически на 40% по сравнению со вторым кварталом, отметил он.

Ранее стали известно, что в России стали производить больше вина.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами