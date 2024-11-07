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«Башнефть» запустила новое мобильное приложение для клиентов сети АЗС

«Башнефть» изменила название программы лояльности для клиентов

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Pixabay

Компания «Башнефть», которая входит в структуру «Роснефти», выпустила новое мобильное приложение и изменила название программы лояльности для клиентов своей розничной сети АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В мобильном приложении «Башнефть АЗС» теперь можно пользоваться виртуальной картой программы лояльности с экрана мобильного телефона (при наличии зарегистрированной пластиковой карты), совершая покупки на АЗС компании.

В интерактивном личном кабинете пользователям стал доступен баланс бонусного счета и выписка по операциям, также в приложении можно узнать информацию об акциях и специальных предложениях, получить поддержку в чат-боте.

Кроме того, в приложение встроена карта АЗС, где можно не только построить маршрут до ближайшей автозаправочной станции «Башнефть», но и добавить любимые АЗС в избранное, поставить им оценку или отправить отзыв.

В «Башнефти» добавили, что основным элементом дизайна пластиковых карт и мобильного приложения стал зеленый «разрешающий» сигнал светофора.

Сама программа лояльности получила новое название — «Зеленый свет».

Условия участия для клиентов — начисление и списание бонусов, не изменились.

В компании отметили, что премии за покупки, дополнительные бонусы в выходные, праздники и в день рождения владельца карты, повышенное начисление бонусов при участии в специальных акциях сохранились.

Напомним, программа лояльности для клиентов «Башнефти» действует с 2015 года.

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