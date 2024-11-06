Сбер открыл бизнесу России доступ к платформе управления киберугрозами

Сбер открыл российским компаниям бесплатный доступ к интеллектуальной платформе управления киберугрозами X Threat Intelligence. Об этом на на полях недели кибербезопасности Security Opportunities and Challenges (SOC) рассказал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.

Он уточнил, что платформа позволяет выявлять киберугрозы и получить рекомендации по обеспечению киберзащиты бизнеса. По его словам, доступ к ней был открыт специально к SOC-форуму.

«Платформу X Threat Intelligence позволяет любой компании, которая присоединится к платформе, определить все свои киберугрозы и киберландшафт и получить исчерпывающие рекомендации, как обеспечить свою полную защиту», — отметил Кузнецов.

В банке уточнили, что на данный момент на платформе доступно описание более 420 тыс. уязвимостей, которые дополнены расширенной аналитикой Сбера.

Отмечается, что базе данных актуальных уязвимостей платформы регулярно обновляется. Кроме того, X Threat Intelligence предоставляет пользователям набор инструментов для их устранения.

В Сбере рассказали, что платформа состоит из шести модулей: уязвимости, вредоносное ПО, группировки, тактики и техники, аналитические отчеты, новости.

«Каждый из модулей глубоко проработан и предоставляет широкий набор возможностей для решения задач по обеспечению кибербезопасности организаций», — говорится в сообщении

В банке предполагают, что расширение доступа к платформе отечественного бизнеса вынесет существенный вклад в обеспечение кибербезопасности всех отраслей российской экономики.