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Альфа-Банк запустил чат-бота для поддержки предпринимателей по торговому эквайрингу

Альфа-Банк создал чат-бота для решения технических вопросов бизнеса

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк запустил первого чат-бота для оперативной поддержки предпринимателей по торговому эквайрингу. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В компании пояснили, что чат-бот «Альфа — технический помощник эквайринга» оказывает помощь в решении технических вопросов бизнеса.

Умный помощник может помочь улучшить качество обслуживания клиентов в реальном времени, направляя актуальные и понятные инструкции по использованию эквайринговых терминалов, уточнили в банке.

Кроме того, чат-бот может подсказать, как устранить ошибки, выдаваемые терминалом, а также умеет выдавать подсказки о кодах-ответах, отображенных на чеках.

В дальнейшем в банке планируют еще больше расширить возможности помощника.

Директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осина отметил, что использование чат-ботов помогает развивать сервисы для предпринимателей.

«Мы уже используем команду ИИ-ассистентов «Нейроофиса» и других чат-ботов, поэтому ассистент для эквайринга — еще один логичный шаг в финтех-поддержке», — сказал он.

Осин подчеркнул, что цифровизация процесса консультирования помогает клиентам быстро справиться с проблемами, им не придется ждать в очереди и тратить время на дополнительные объяснения.

«Кроме того, это значительно повышает эффективность работы сотрудников контакт-центра снижает количество вызовов сервисной службы», — добавил Осин.

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