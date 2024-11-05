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Найдены самые дешевые квартиры в небоскребах Москвы

«Метриум»: самая дешевая квартира в небоскребе Москве стоит более 28 млн рублей

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Самая высокая квартира в московских новостройках массового сегмента располагается в Печатниках (юго-восток). Это двухуровневая квартира на 68-69 этажах за 28,7 млн рублей (64 кв. м). Такая статистика содержится в исследовании компании «Метриум» (есть у «Газеты.Ru»).

В бизнес-классе самую высокую квартиру можно приобрести в комплексе в Коньково (юго-запад) на 57 и 58 этажах по цене 45,8 млн рублей за 74 кв. м.

Генеральный директор MR Group Мария Литинецкая отметила, что бизнес-класс является наиболее активным сегментом для строительства высотных зданий.

«Доля проектов с небоскребами в этом классе составляет более 40% на первичном рынке Москвы», — пояснила эксперт.

Премиум-сегмент возглавила квартира на 77 этаже небоскреба в «Москва-Сити», расположенного в Пресненском районе (центр). Четырехкомнатный лот площадью 161 кв. м продается за 135,1 млн рублей.

«Сегодня в Москве строится уже восьмой небоскреб высотой более 300 метров, соответствующий международной классификации CTBUH. Все эти здания сосредоточены в деловом кластере «Москва-Сити» и относятся к премиальному сегменту», – прокомментировала директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина.

Исследование было проведено в октябре. Аналитики компании «Метриум» исследовали рынок видовых квартир в высотных новостройках Москвы. В ходе анализа рассматривались проекты высотой более 30 этажей (100 м и выше) в различных сегментах рынка. Эксперты выделили самые высокие квартиры по минимальной цене в каждом проекте, соответствующем этим параметрам.

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