Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французский банк профинансирует поставки электровозов Alstom для Казахстана

Банк Франции Société Générale купит для Казахстана 117 локомотивов Alstom

close
«НК Казахстан Темир Жолы»/VK

Французский банк Société Générale профинансирует закупку электровозов компании Alstom для казахстанского оператора железных дорог «Казахстан темир жолы» (КТЖ). Соответствующее соглашение было подписано на Деловом совете в Париже, сообщает пресс-служба КТЖ.

«Стороны договорились о предоставлении льготного финансирования по низким ставкам на приобретение 117 локомотивов», — отмечается в сообщении КТЖ.

Гарантом исполнения обязательств выступило экспортно-кредитное агентство Минфина Франции BPI France.

Соглашение предполагает поставку локомотивов до 2028 года.

Компания Alstom представлена в Казахстане двумя предприятиями: электровозосборочным заводом в Астане и заводом «КазЭлектроПривод» в Алматы, который производит стрелочные приводы для железных дорог.

Железнодорожная сеть Казахстана длиной около 21 тыс. км является третьей по величине в мире среди железных дорог с шириной колеи 1520 мм, что делает ее перспективным рынком для технического обслуживания.

Ранее в России разработали систему технического зрения для поездов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами