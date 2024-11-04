Французский банк профинансирует поставки электровозов Alstom для Казахстана

Французский банк Société Générale профинансирует закупку электровозов компании Alstom для казахстанского оператора железных дорог «Казахстан темир жолы» (КТЖ). Соответствующее соглашение было подписано на Деловом совете в Париже, сообщает пресс-служба КТЖ.

«Стороны договорились о предоставлении льготного финансирования по низким ставкам на приобретение 117 локомотивов», — отмечается в сообщении КТЖ.

Гарантом исполнения обязательств выступило экспортно-кредитное агентство Минфина Франции BPI France.

Соглашение предполагает поставку локомотивов до 2028 года.

Компания Alstom представлена в Казахстане двумя предприятиями: электровозосборочным заводом в Астане и заводом «КазЭлектроПривод» в Алматы, который производит стрелочные приводы для железных дорог.

Железнодорожная сеть Казахстана длиной около 21 тыс. км является третьей по величине в мире среди железных дорог с шириной колеи 1520 мм, что делает ее перспективным рынком для технического обслуживания.

Ранее в России разработали систему технического зрения для поездов.