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В Совфеде оценили шансы России преодолеть технологическое отставание

Матвиенко: России предоставлен исторический шанс провести новую индустриализацию

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Первый канал

России предоставлен исторический шанс преодолеть технологическое отставание. Об заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда.

«Нам предоставлен большой исторический шанс провести, фактически, новую индустриализацию», — отметила она.

Она призвала делать упор на собственные производительные силы, на отечественные научные и промышленные разработки. Председатель Совета Федерации указала на необходимость достижения Россией технологического лидерства.

Матвиенко напомнила, что Россия «богата на таланты». По словам главы верхней палаты российского парламента, государство делает все для реализации потенциала каждого человека.

До этого старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов заявил, что в части создании технологического суверенитета российский IT-рынок сейчас находится на середине пути.

Ранее в США испугались технологического отставания из-за блокировки Huawei.

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