Старший вице-президент Сбера Меньшов назвал уникальным путь российского IT-рынка

Российский IT-рынок идет по уникальному пути, потому что он формируется в условиях высокой доступности open-source кода и базового оборудования. Об этом на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.

Выступая на сессии «На пути к технологическому суверенитету. Создание независимой цифровой инфраструктуры», Кирилл Меньшов отметил, что в ближайшие годы не стоит рассчитывать на консолидацию рынка и сведение его к нескольким крупным игрокам.

По его мнению, консолидация будет происходить постепенно.

Старший вице-президент Сбера считает, что в части создании технологического суверенитета российский IT-рынок сейчас находится на середине пути.

Он подчеркнул, что наибольшие деньги на мировом рынке уже сосредоточены в искусственном интеллекте. Капитализация компаний, которые вкладываются в это направление, максимальна, уточнил Меньшов.

А в железе, виртуализации, операционных системах подобных инвестиций сейчас нет, указал руководитель блока «Технологии» Сбера.

«Эпоха цифровой трансформации заканчивается, и начинается следующий технологический уклад, который нельзя упускать из виду. И надо подумать, как мы переходим в следующий уклад. Иначе мы просто замещаем то, что там было сделано 10 лет назад, и тогда финишем этого процесса станет 10-летнее отставание», — отметил Меньшов.

Развитие отечественной IT-индустрии старший вице-президент Сбера сравнил с восхождением на Эльбрус.

Он пояснил, что в России есть две стратегии изменения рынка.

«Первая — консолидация: компании-лидеры выкупают игроков, которые не становятся цифровыми чемпионами. Вторая — это восхождение на Эльбрус. Те, кто дошел, — цифровые чемпионы. Остальные не дошли. В результате — три-пять сильных игроков на вершине», — заключил Меньшов.