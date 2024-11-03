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Грузия увеличила импорт российского газа до исторического максимума

Грузия за три квартала нарастила покупки газа из РФ до $90,1 млн

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РИА Новости

Грузия нарастила закупки российского газа за первые три квартала 2024 года до рекордной для этого периода суммы в $90,1 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статистической службы.

Так, объем поставок газа из России в Грузию с января по сентябрь текущего года вырос на 6,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Этот показатель стал максимальным за указанный период с 2009 года, когда статслужба Грузии начала вести статистику по импорту газа из России.

До этого сообщалось, что сентябре Россия поставила в Грузию 8,76 тыс. тонн сжиженного природного газа (СПГ). Объем поставок взлетел на 77,3% по сравнению с прошлым годом. По итогам месяца доля российского СПГ в грузинском импорте составила 97,6%. Кроме того, РФ нарастила поставки битума по направлению. За месяц объем экспорта в Грузию вырос на 6,2% в годовом выражении и достиг 13,5 тыс. тонн.

Ранее вице-канцлер ФРГ назвал российский газ «наркотиком» для Германии.

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