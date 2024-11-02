В Сбере рассказали, как получать максимальный доход по вкладам

Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) от СберНПФ могут не только получить до 360 тыс. софинансирования от государства, налоговые льготы и разморозить средства накопительной пенсии, но и открыть вклад «Забота о будущем» с доходностью 25% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Для того, чтобы открыть вклад достаточно с 1 ноября пополнить договор долгосрочных сбережений на сумму от 50 тыс. рублей. Если такого договора нет, его можно оформить.

Доходность 25% по вкладу можно получить на 3 месяца, полгода или год. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тыс. рублей. Пополнить ПДС и вклад «Забота о будущем» нужно на одну и ту же сумму. Если человек расторгнет договор долгосрочных сбережений или решит досрочно закрыть вклад, ставку снизят.

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский пояснил, что благодаря программе долгосрочных сбережений россияне могут получить доплату от государства и разморозить средства накопительной пенсии.

«С ПДС от СберНПФ можно накопить на оплату образования, загородный дом или путешествия в любом возрасте. Чтобы сохранить все заложенные в программу льготы, стоит оформлять не больше трех таких договоров. А чтобы помочь людям достигать их краткосрочные финансовые цели — накопить, например, на летний отпуск или дорогие покупки, — мы дополнили продуктовую линейку новым решением», — сказал Вестеровский.

Напомним, программа долгосрочных сбережений (ПДС) заработала в 2024 году. Чтобы вступить в программу, нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.